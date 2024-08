Zeilster Bouwmeester gaat 'lekker in comfortzone zitten' na goud

MARSEILLE (ANP) - Zeilster Marit Bouwmeester heeft zich nog niet uitgesproken over haar olympische toekomst. "Voor nu ga ik lekker in mijn comfortzone zitten en daar kom ik even niet meer uit", antwoordde de 36-jarige olympisch kampioen lachend op de vraag of ze er in Los Angeles in 2028 ook bij is.

Bouwmeester blijkt op haar 36e op sommige vlakken nog beter dan vroeger. "Ik vind topsport het allerleukste werk dat er is", zei ze na het winnen van goud. "Op mijn 36e zet ik allemaal nog persoonlijke records neer in de gym. En ook op het water, al is dat moeilijker meetbaar."