ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Atlete Obiri maakt favorietenrol waar in Dam tot Damloop

Sport
door anp
zondag, 21 september 2025 om 11:15
anp210925058 1
ZAANDAM (ANP) - De Keniaanse atlete Hellen Obiri heeft de Dam tot Damloop gewonnen, de jaarlijkse hardloopwedstrijd over 10 Engelse mijlen (16,1 kilometer) van Amsterdam naar Zaandam. Tweevoudig wereldkampioene Obiri gold als favoriet voor de zege. Ze passeerde de finish na 50 minuten en 50 seconden waarmee ze net tekort kwam voor het parcoursrecord. Dat staat sinds 1987 op naam van de Noorse Ingrid Kristiansen: 50.31.
Obiri hield de Ethiopische Asayech Ayichew (50.54) en haar landgenote Caroline Gitonga (51.32) achter zich.
Obiri werd tweemaal wereldkampioene op de 5000 meter en pakte ook twee keer zilver op die afstand op de Olympische Spelen.
Bij de mannen verraste de Keniaan Jonathan Kamosong met de winst in een tijd van 46.06. Achter hem volgden de Ethiopiër Ayana Geneti (46.13) en zijn landgenoot Yonah Mateiko (46.15).
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532179902

Dit zijn de meest innovatieve landen ter wereld. Er is een opvallende nieuwkomer

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

ANP-536769956

De Britten hebben Trumps bezoek overleefd. En hij ook

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

anp200925059 1

Premier Schoof ziet volstrekt onacceptabel, schaamteloos geweld

anp210925031 1

Trump eist dat justitieminister zijn politieke vijanden vervolgt

Loading