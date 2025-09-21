Atlete Obiri maakt favorietenrol waar in Dam tot Damloop

ZAANDAM (ANP) - De Keniaanse atlete Hellen Obiri heeft de Dam tot Damloop gewonnen, de jaarlijkse hardloopwedstrijd over 10 Engelse mijlen (16,1 kilometer) van Amsterdam naar Zaandam. Tweevoudig wereldkampioene Obiri gold als favoriet voor de zege. Ze passeerde de finish na 50 minuten en 50 seconden waarmee ze net tekort kwam voor het parcoursrecord. Dat staat sinds 1987 op naam van de Noorse Ingrid Kristiansen: 50.31.

Obiri hield de Ethiopische Asayech Ayichew (50.54) en haar landgenote Caroline Gitonga (51.32) achter zich.

Obiri werd tweemaal wereldkampioene op de 5000 meter en pakte ook twee keer zilver op die afstand op de Olympische Spelen.

Bij de mannen verraste de Keniaan Jonathan Kamosong met de winst in een tijd van 46.06. Achter hem volgden de Ethiopiër Ayana Geneti (46.13) en zijn landgenoot Yonah Mateiko (46.15).