Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

Genoeg vezels eten, groente en fruit, je weet wel wat je moet doen om je darmen gezond te houden, maar de Belgische wetenschapper en darmflora-expert Rosemarie de Weirdt (40) vertelt wat écht bepalend is.

Ze noemt in Metro een aantal signalen die duidelijk maken dat je microbioom verstoord is. "De meest bepalende is de tijd die jouw voedsel doorbrengt in jouw spijsverteringsstelsel. Heb je chronische diarree of constipatie? Dan is dat een teken dat er iets niet in de haak is. Bij chronische diarree passeert je voedsel snel door je maag-darmkanaal en hebben de meeste bacteriën onvoldoende tijd om vezels af te breken. Daardoor krijgen bepaalde bacteriën in je darmen, die zo’n omgeving juist prettig vinden, een groeivoordeel. Heel wat van die snelgroeiers zijn opportunistische ziekteverwekkers die snel veel plaats in je microbioom kunnen innemen en soms schade aanrichten ter hoogte van de darmwand. Oftewel: bacteriën die je liever niet in grote aantallen in je darmen wilt hebben.”

Voldoende ontspanning

De Weirdt vervolgt: "Bij constipatie is er wel genoeg tijd om vezels af te breken, maar dan heb je weer het risico dat de vezels opraken. Het ecosysteem in jouw darmen gaat dan op zoek naar een tweede voedingsbron, vaak eiwitten. Uit de afbraak van eiwitten kunnen stofjes ontstaan die ontstekingen en genetische mutatie (wat je ziet bij kanker-activiteit) kunnen veroorzaken. De vezels worden wel afgebroken, maar tegelijkertijd vindt er een soort rotting en gisting plaats. Ook dat wil je vermijden. Wat spijsverteringsproblemen betekenen voor je darmmicrobioom is eigenlijk te vergelijken met de rijpheid van een appel. Diarree is de groene appel die niet rijp is en constipatie is de beurse appel met rotte plekken erop. Twee appels die je liever vermijdt.”

Hoe je ervoor zorgt dat je op een gezonde appel uitkomt? Het is eigenlijk vrij simpel: eet vezels (uiteraard), maar ook polyfenolen, omega 3-vetzuren en gefermenteerd voedsel. Zorg verder voor voldoende ontspanning en een goed ontbijt.