Atlete Sedney meed olympisch jaar na grensoverschrijdend gedrag

ARNHEM (ANP) - Atlete Zoë Sedney zegt meerdere keren te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. In een post op haar Instagram-account schrijft ze dat "wat gebeurde voor het seizoen 2024 en hoe de autoriteiten ermee omgingen de druppel was". De situatie leidde ertoe dat de 22-jarige sprintster het olympische seizoen liet schieten. "Het is ook de reden dat ik eerder een operatie heb ondergaan."

"De afgelopen jaren is er meer aan het licht gekomen over grensoverschrijdend gedrag binnen Nederlandse sportteams en -bonden", stelt Sedney. "Er is sprake van giftige omgevingen, niet alleen tussen coaches en sporters maar ook tussen atleten onderling. Helaas worden slachtoffers gemanipuleerd en kijkt de omgeving de andere kant op. Ik hoop dat NOC*NSF en de Atletiekunie nu eens echt luisteren."

De Atletiekunie wilde tegenover de NOS niet reageren.