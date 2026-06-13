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Atlete Van Es verovert eerste Nederlandse titel op 10.000 meter

Sport
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 22:59
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LEIDEN (ANP) - Diane van Es heeft voor het eerst de Nederlandse titel veroverd op de 10.000 meter. De Rotterdamse atlete deed dat op de atletiekbaan in Leiden, waar het NK deel uitmaakte van de internationale wedstrijden om de Gouden Spike. Van Es won de wedstrijd in 31.39,28. Ze liep in de slotfase van de race weg bij de Ethiopische Almaz Baraki, die als tweede finishte in 31.44,29. De Italiaanse Federica Del Buono werd derde in 31.46,35.
Van Es had al drie Nederlandse titels op de 5000 meter in bezit. Ze is ook Nederlands recordhouder op de 5 en 10 kilometer op de weg. Op de EK atletiek van 2024 in Rome verraste ze met de zilveren medaille op de 10.000 meter.
Bij de mannen ging de Nederlandse titel naar Nathan Houwaard, die in de wedstrijd als vijfde eindigde in 28.47,64.
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