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Pool Majchrzak verslaat Medvedev en bereikt finale in Rosmalen

Sport
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 19:59
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ROSMALEN (ANP) - Tennisser Daniil Medvedev is er niet in geslaagd om de finale van het Libéma Open te bereiken. De 30-jarige Rus moest in de halve finale zijn meerdere erkennen in Kamil Majchrzak. De Pool won in twee sets (7-6 (4) 6-1) en neemt het in de finale op tegen de Australiër Alex de Minaur.
De eerste set trok Majchrzak, de nummer 76 op de wereldranglijst, in de tiebreak naar zich toe. In de tweede set had Medvedev geen antwoord meer op het sterke spel van de Pool. Majchrzak, die vrijdag ook de Canadees Félix Auger-Aliassime uitschakelde, gunde de mondiale nummer 8 slechts één game en benutte zijn tweede matchpoint.
Medvedev, die het grastoernooi in Rosmalen nog nooit won, had eerder op de dag nog zijn kwartfinale tegen Marin Čilić uit Kroatië uitgespeeld: 6-2 3-6 6-1. Dat duel werd vrijdag vanwege de regen na de tweede set bij een gelijke setstand gestaakt.
De Minaur rekende in zijn halve finale in twee sets af met Adrian Mannarino uit Frankrijk: 6-4 6-0.
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