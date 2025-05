Ayuso met sterke ploeg van UAE Team Emirates naar Giro

DUBAI (ANP) - Wielrenner Juan Ayuso krijgt bij UAE Team Emirates een sterk team mee in de Giro d'Italia. De 22-jarige Spanjaard is bij afwezigheid van wereldkampioen Tadej Pogacar, die de Ronde van Italië vorig jaar won, de kopman.

Ayuso krijgt de hulp van de Mexicaan Isaac del Toro, de Pool Rafal Majka, de Amerikaan Brandon McNulty, de Australiër Jay Vine, de Brit Adam Yates, de Spanjaard Igor Arrieta en de Italiaan Filippo Baroncini.

Ayuso boekte dit seizoen al vijf overwinningen, waaronder een rit en het eindklassement van de Tirreno-Adriatico. Del Toro was de beste in Milaan - Turijn, Vine won afgelopen week een rit in de Ronde van Romandië en Yates won de Ronde van Oman.

Sterke concurrentie

"De concurrentie voor het eindklassement is sterk, vooral met Primoz Roglic, maar we zijn klaar voor de strijd", kijkt Ayuso vooruit. "Ik denk dat we de sterkste ploeg hebben in de Giro, en naar mijn gevoel is dat onze grootste kracht."

De Ronde van Italië start op 9 mei in Durrës in Albanië