Schoof ontsteekt bevrijdingsvuur in Wageningen, ook protest

WAGENINGEN (ANP) - Premier Dick Schoof heeft maandagmiddag het bevrijdingsvuur ontstoken op het hoofdpodium van het bevrijdingsfestival in Wageningen, het startschot voor de veertien bevrijdingsfestivals in Nederland. Uit het publiek kwam protest tegen Schoof. Toen hij het podium opkwam werd er boe geroepen en was er rode rook te zien.

Tientallen mensen in het publiek hielden 'rode kaarten' in de lucht die eerder op de dag waren uitgedeeld door demonstranten. De actievoerders vinden dat Schoof niet welkom is op Bevrijdingsdag in Wageningen omdat hij de verantwoordelijkheid draagt voor "een kabinet dat weigert een rode lijn te trekken tegen het grootschalige geweld gepleegd door Israël, ondanks overweldigend bewijs van genocide op het Palestijnse volk".

Na het ontsteken van het vuur volgde een optreden van de band RONDÉ.