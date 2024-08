Baanrenster Van de Wouw overwint met zilver eigen verleden

Het heeft even geduurd voordat Hetty van de Wouw haar bijnaam waarmaakte. Op de Olympische Spelen van Parijs pakte de uit Kaatsheuvel afkomstige baanrenster met het zilver op de keirin dan eindelijk een grote prijs. Maar de weg die 'Hetty Raketty' moest afleggen was er een met pijn en verdriet.

Van de Wouw belandde in 2016 bij de topsportselectie. "Ik was achttien, droomde van de Olympische Spelen van Tokio. Daar ging ik niet naartoe. Door meerdere factoren, maar ik was ook niet goed genoeg in de aanloop."

Daar was een reden voor. Zo rond 2018 kende ze een moeilijke tijd. "Mijn ouders gingen scheiden. Dat deed veel met me. En ik moest afvallen van de toenmalige bondscoach (Bill Huck). Maar dat liep uit de hand. Ik werd ook alleen maar slechter op de fiets. Toen heb ik weer aan moeten komen, de knop om moeten zetten."

'Lang last van gehad'

Maar de problemen waren niet zomaar voorbij. "Voordat je over een eetstoornis heen bent, dat duurt best wel lang. Mentaal heb ik er heel lang last van gehad. Het is best wel moeilijk om weer meer te gaan eten en aan te komen. Want je ziet dat het getal op de weegschaal weer naar boven gaat. Dat is hetgeen dat je altijd dacht van, dat mag niet, want ik moet juist afvallen."

Het niveau dat ze nu heeft, met het zilver op de wielerpiste van Saint-Quentin-en-Yvelines, is eigenlijk een overwinning op haar eigen verleden. "Al besef ik dat soms ook nog niet helemaal. Ik ben er gelukkig goed uitgekomen. Ik denk dat het altijd een beetje bij je blijft. Ik heb er nu geen last meer van, maar het heeft mijn weg richting de top een paar jaar 'on hold' gezet. Omdat ik gewoon niet goed genoeg voor mezelf zorgde. Terwijl ik dacht dat ik dat wel deed."