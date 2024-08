Hoogleraar: Laurentien kan zich het beste terugtrekken, maar Rutte had haar in bescherming moeten nemen

De wegens wangedrag in opspraak geraakte prinses Laurentien kan zich het beste terugtrekken uit haar stichting. Dat is haar enige uitweg, zegt emeritus hoogleraar Paul Bovend’Eert in het radioprogramma Met Het Oog op Morgen.

Maar hij noemt het de schuld van oud-premier Mark Rutte dat het zo ver is gekomen. "Rutte had haar in bescherming moeten nemen door haar te ontraden die functie op zich te nemen”, klinkt het.

"Er was altijd het risico dat zij in opspraak zou raken en dat er kritiek zou komen op haar functioneren. Dat er wrijving zou komen tussen ambtenaren en medewerkers van de stichting. En dat daardoor de monarchie schade zou kunnen lijden. Ze had nooit bij deze risicovolle aangelegenheid betrokken moeten worden.”