Thuisbezorgd-eigenaar bij stijgers op Damrak na koopadvies

AMSTERDAM (ANP) - Just Eat Takeaway behoorde vrijdag tot de stijgers op de Amsterdamse beurs. De kenners van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley verhoogden het beleggingsadvies voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl naar kopen. Het aandeel steeg daarop 4,7 procent. De algehele stemming op de aandelenmarkten was op de laatste dag van de turbulente beursweek voorzichtig positief. De wereldwijde beurzen kwamen deze week flink onder druk te staan na een historische koersval van de Japanse beurs op maandag. De vrees voor een recessie in de Verenigde Staten wakkerde daarbij een wereldwijde verkoopgolf aan.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 885,97 punten. De hoofdindex begon de week op bijna 879 punten en kelderde maandag naar 840 punten, maar lijkt desondanks op een kleine weekwinst af te stevenen. De graadmeter staat nog wel ruim onder het recordniveau van bijna 950 punten van half juli.

De MidKap klom 0,4 procent tot 868,23 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt bleef vrijwel vlak. Ook op de Aziatische aandelenmarkten werden overwegend winsten geboekt, na het sterke herstel op Wall Street. De Nikkei in Tokio, die maandag dik 12 procent kelderde, hield het weekverlies uiteindelijk beperkt tot zo'n 2,5 procent.