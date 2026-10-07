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Baanwielrenner Lavreysen na nederlagen extra gebrand op goed WK

Sport
door anp
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APELDOORN (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen is er na zijn zeldzame nederlagen op de sprint dit jaar extra op gebrand er tijdens de WK volgende week in Shanghai weer te staan. De vijfvoudig olympisch kampioen slaat de kilometer tijdrit over om zo vol voor prolongatie van zijn sprinttitel te gaan. Op dat onderdeel was de 29-jarige Brabander sinds 2019 ongeslagen, maar dit jaar verloor hij zowel op de EK als in de wereldbeker.
In februari in de finale van de EK was zijn rivaal Matthew Richardson sterker. En dat heeft de Brit afgelopen zomer tijdens wedstrijden in Japan laten merken ook. "Hij was heel trots op zijn Europese titel en had de EK-strepen overal, bijvoorbeeld op zijn helm. Hij liet me die daar elke dag zien en dat heb ik wel als brandstof gezien. Ik dacht: hou jij die maar, dan ga ik voor de regenboog", zei Lavreysen over de beloning van de WK-winst tijdens een persmoment in Apeldoorn.
Tijdens die wedstrijden in Japan reed Lavreysen samen in een team met Richardson, die hij op de Olympische Spelen van Parijs op zowel de sprint als keirin tot het zilver veroordeelde. "We lagen in Japan zelfs met elkaar op de kamer. Zonder telefoon, want die moesten we inleveren. Dus ik heb meer dan ooit met hem gesproken en dan leer je elkaar wel echt kennen. Ik denk dat ik dat ook in mijn voordeel kan gebruiken. Normaal zie ik hem alleen op het middenterrein en dan lijkt hij nooit zenuwachtig, maar ik merkte nu bij hem veel meer spanning."
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