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Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen om geweldsoproep

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Kamerlid Doğukan Ergin (DENK) doet aangifte tegen Johan Derksen om diens uitspraken dinsdagavond in het programma Vandaag Inside. In een item over onverdoofd ritueel slachten zei Derksen "we zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden", om te zien "of dat geen pijn oplevert".
De presentator deed de uitspraak nadat er een fragment werd getoond waarin Ergin in de Tweede Kamer stelde tegen een verbod op onverdoofd slachten te zijn.
"Deze bedreiging en publiekelijke oproep om mij te vermoorden gaat alle grenzen te buiten", schrijft het Kamerlid op X. "Het is gevaarzettend en heeft veel impact op mijn veiligheid en werk. Daarom doe ik aangifte." DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle vindt de uitspraken "veel en veel te ver" gaan. "Dit is onacceptabel, dus het is terecht dat mijn collega aangifte doet."
Dit weekend gaf staatssecretaris Silvio Erkens (Dierenwelzijn, VVD) aan voor een verbod op onverdoofd slachten te zijn. De PvdD komt deze maand met een initiatiefwet hierover.
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