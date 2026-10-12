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Baanwielrenner Lavreysen ontloopt concurrent Richardson op WK

Sport
door anp
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LONDEN (ANP/RTR) - Matthew Richardson heeft zich teruggetrokken voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen verklaring voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harrie Lavreysen.
The Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar 'vermeende discriminerende berichten en gedrag'.
Richardson miste in juli de Commonwealth Games in Glasgow door een blessure. Vijfvoudig olympisch kampioen Lavreysen leed op de EK in februari een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint.
De WK, van 14 tot en met 18 oktober in Shanghai, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.
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