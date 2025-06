Bach neemt afscheid, Coventry nu formeel olympische baas

LAUSANNE (ANP) - De nieuwe voorzitter Kirsty Coventry heeft de leiding van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) formeel overgenomen van Thomas Bach. De 41-jarige voormalig topzwemster uit Zimbabwe kreeg tijdens een ceremonie de sleutel van het hoofdkantoor in Lausanne overhandigd door de 71-jarige Duitser.

Coventry is de eerste vrouw in het hoogste ambt bij het IOC. Ze won in maart de verkiezingen van zes mannelijke kandidaten.

Bach diende twee termijnen van zes jaar als hoogste sportbaas. De oud-olympisch kampioen schermen blijft zich als erevoorzitter inzetten voor het IOC. "Ik heb alles wat ik kon gegeven aan de olympische beweging", aldus Bach bij de overdracht.