Belg Wellens soleert naar ritzege in Tour de France

CARCASSONNE (ANP) - De Belg Tim Wellens heeft de vijftiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een rit van Muret naar Carcassonne met op 50 kilometer voor de streep nog een lastige klim. Wellens sprong op ruim 40 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en bereikte solo de eindstreep. Op anderhalve minuut eindigde zijn landgenoot Victor Campenaerts als tweede. De Fransman Julian Alaphilippe won de sprint om de derde plaats.

Wellens (34) is bij de ploeg UAE Team Emirates een belangrijke helper van geletruidrager Tadej Pogacar, maar de Belgisch kampioen mocht in de vijftiende etappe voor eigen succes gaan. Dankzij zijn zege in Carcassonne heeft hij nu ritzeges in alle drie de grote rondes achter zijn naam. Zowel in de Giro als in de Vuelta won Wellens eerder twee etappes.

Maandag volgt de tweede rustdag van deze Tour. Een dag later wacht een zware klus met de rit naar de top van de Mont Ventoux.