Badmintonner Tabeling gaat toch door en vormt duo met Deense Bøje

NIEUWEGEIN (ANP) - Badmintonner Robin Tabeling vormt vanaf komend najaar in het gemengddubbel een duo met de Deense Alexandra Bøje. De Nederlander zou stoppen na de Spelen in Parijs, maar gaat nu toch door. Dat meldt de badmintonbond.

De 30-jarige Tabeling is blij dat hij alsnog doorgaat in de profsport: "Ik ben zelf ook nog een beetje verbaasd over deze nieuwe samenwerking, omdat ik echt dacht mijn laatste toernooien gespeeld te hebben. Desondanks heb ik er veel zin in en ben ik heel benieuwd hoe het gaat zijn op de baan met Alexandra."

Tabeling is de vervanger van Mathias Christiansen, de oude partner van Bøje. Hem wacht mogelijk een schorsing omdat er fouten zijn ontdekt in zijn 'whereabouts', waardoor hij tijdelijk stopt. De zogenoemde whereabouts zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden om.

Op de Spelen werd Tabeling al vroeg uitgeschakeld in het gemengddubbelspel. Hij vormde in Parijs een duo met Selena Piek. Zijn volgende toernooi met Bøje is waarschijnlijk de Arctic Open in oktober.