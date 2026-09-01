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AEX-index begint licht hoger aan september, focus op marktrente

Economie
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 9:17
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen aan september, historisch gezien de slechtste beursmaand van het jaar. Beleggers houden vooral de ontwikkelingen op de obligatiemarkten in de gaten, waar de rentes op langlopende staatsleningen stijgen door zorgen over de hoge inflatie en oplopende staatsschulden. Investeerders op de obligatiemarkten eisen daardoor een hogere premie, oftewel rente, om staatsleningen aan te houden.
Ook de grote vraag naar leningen om de investeringen van bedrijven in kunstmatige intelligentie te financieren, drijft de marktrente op. De kosten van overheden en bedrijven om geld te lenen stijgen daardoor.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1109,20 punten. De MidKap klom een fractie tot 1121,21 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen zakten 0,4 procent. Parijs won 0,2 procent.
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