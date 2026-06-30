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Basketballer James verlaat LA Lakers voor andere ploeg in NBA

Sport
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 19:40
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LOS ANGELES (ANP/RTR) - LeBron James heeft basketbalclub Los Angeles Lakers laten weten dat hij zijn carrière bij een andere basketbalclub in de Amerikaanse competitie NBA voortzet. Dat heeft Rich Paul, de baas van James' management Klutch Sports aan ESPN laten weten. LA Lakers heeft het vertrek van de 41-jarige vedette bevestigd.
James speelde sinds 2018 bij de LA Lakers. Hij won in 2020 zijn vierde NBA-titel met het team, na eerdere titels met Miami Heat (2012, 2013) en Cleveland Cavaliers (2016). De basketballer beëindigde dit jaar zijn 23e seizoen in de NBA. Hij is de enige speler in de NBA die zo veel seizoenen heeft gespeeld.
Volgens mediaberichten wordt James in verband gebracht met een overgang naar Golden State Warriors. Bij die club speelden afgelopen seizoen de Nederlandse basketballers Quinten Post en Malevy Leons.
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