Basketballer Post draagt met 8 punten bij aan zege Golden State

SAN FRANCISCO (ANP) - Basketballer Quinten Post heeft met 8 punten bijgedragen aan een overtuigende thuiszege van Golden State Warriors op Orlando Magic in de NBA: 120-97. De 25-jarige Nederlander begon aan het duel en gaf ook 4 assists. Vedette Stephen Curry was het best op schot met 26 punten.

Post is dit seizoen tot nu toe productiever dan afgelopen jaargang. Ook krijgt hij meer speeltijd. Met Golden State Warriors neemt hij na dertig wedstrijden de achtste plaats in van de westelijke divisie van de Amerikaanse topcompetitie.

Eerder deze maand werd bekend dat landgenoot Malevy Leons ook voor Golden State Warriors gaat spelen. Hij zat niet bij de selectie voor het duel met Orlando Magic.