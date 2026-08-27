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Basketballers in WK-kwalificatie onderuit bij Duitsland

Sport
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 22:14
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KEULEN (ANP) - De Nederlandse basketballers hebben in de strijd om deelname aan het wereldkampioenschap van volgend jaar een nederlaag geleden. Regerend Duitsland was in Keulen met 99-83 te sterk voor het team van bondscoach Johan Roijakkers. Bij rust was de stand 64-50.
Yannick Franke was met 24 punten topscorer aan de kant van Oranje, dat op de vijfde plaats staat in groep K. Nederland ontvangt zondag Kroatië in Almere en moet winnen om kans te houden op het WK.
Het WK vindt van 27 augustus tot en met 12 september 2027 plaats in Qatar.
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