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Hockeysters treffen Argentinië in finale WK

Sport
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 22:22
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WAVER (ANP) - De Nederlandse hockeyvrouwen spelen zaterdag in de finale van het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De Zuid-Amerikaanse vrouwen rekenden in de halve finale in Waver in België af met Australië: 1-0. Julieta Jankunas maakte het doelpunt.
Oranje versloeg eerder op donderdag België met 1-0. De finale in het Wagener Stadion in Amstelveen begint zaterdag om 16.00 uur.
Argentinië versloeg Nederland in 2010 in de WK-finale in Rosario in Argentinië met 3-1. Oranje won de drie WK's daarna, in 2014, 2018 en 2022.
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