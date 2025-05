Ook in Nederland krijgen we minder kinderen door de hoge huizenprijzen

Je dacht altijd dat het een Zuid-Europees fenomeen was: jonge Italianen en Spanjaarden blijven langer thuis wonen en stellen hun kinderwens uit, omdat het leven zo duur is. In Nederland zien we nu hetzelfde gebeuren.

Volgens cijfers van het CBS en het NIDI is sinds 2010 het aantal geboorten per vrouw sterk gedaald. Toen kregen vrouwen gemiddeld 1,8 kinderen, nu zijn dat er nog 1,4. Het totaal aantal geboorten daalde van 184.000 naar 166.000.

Sinds 2014 gingen de huizenprijzen hard omhoog. En hoe duurder de huur- en koopwoningen zijn in een regio, hoe minder kinderen er geboren worden. Zo is de kans op gezinsuitbreiding in de Randstad een stuk kleiner dan in Limburg. Wie het niet lukt om een huis te kopen in dure regio's stelt de kinderwens vaak uit. Tussen 2013 en 2023 kregen vrouwen 10,4 procent minder vaak een kind in dure gebieden. En de verschillen zijn groot: een gemiddeld huis kost in de regio Amsterdam makkelijk 2 ton meer dan in Zuid-Limburg.

Volgens de onderzoekers stellen huurders het krijgen van kinderen nog meer uit dan kopers. Zij willen echt wachten tot ze een huis gekocht hebben voor ze aan kinderen beginnen.

Het CBS houdt wel een slag om de arm: het kan zijn dat mensen in goedkopere regio's meer kinderen krijgen, omdat ze daar specifiek heen verhuizen als ze kinderen willen.