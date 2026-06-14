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Basketballers New York Knicks voor derde keer kampioen in NBA

Sport
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 7:11
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SAN ANTONIO (ANP) - De basketballers van de New York Knicks hebben zich voor de derde keer verzekerd van de titel in de NBA. Het team van coach Mike Brown knokte zich in de vijfde ontmoeting in de finale bij de San Antonio Spurs terug van een achterstand en won nipt: 90-94. In de best-of-seven-serie namen de Knicks daarmee een beslissende voorsprong van 4-1.
De New York Knicks, die de vierde wedstrijd tegen de Spurs wonnen na een achterstand van liefst 29 punten, werden eerder in 1970 en 1973 kampioen. In 1999 stonden ze voor het laatst in de finale. Toen verloren ze van de Spurs.
De Spurs blijven vijfvoudig kampioen. Hun laatste titel dateert van 2014.
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