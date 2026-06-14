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Britse krijgsmacht onderschept tanker van Russische schaduwvloot

Samenleving
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 8:39
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LONDEN (ANP/RTR) - De Britse krijgsmacht heeft zondag een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept, meldt de Britse premier Keir Starmer. Het vaartuig deed volgens hem een poging door het Kanaal te varen.
"Deze succesvolle operatie is opnieuw een klap voor Rusland en herinnert degenen die Poetins oorlog in Oekraïne financieren eraan dat we hen niet zullen laten schuilen", aldus de premier op X. De schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om sancties tegen Rusland te omzeilen.
Het Britse ministerie van Defensie zegt dat de olietanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de zuidkust van Engeland. Daar zal het schip in de gaten worden gehouden vanwege mogelijke zorgen over het milieu of de veiligheid.
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