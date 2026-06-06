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Basketballers New York Knicks winnen opnieuw in NBA-finale

Sport
door anp
zaterdag, 06 juni 2026 om 9:44
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SAN ANTONIO (ANP) - De basketballers van de New York Knicks hebben ook de tweede wedstrijd in de finale van de NBA gewonnen. Het team van coach Mike Brown was opnieuw te sterk voor de San Antonio Spurs: 104-105. Bij rust leidden de Knicks met iets groter verschil (52-56).
Het eerste duel had New York Knicks met 105-95 gewonnen, eveneens bij San Antonio. Nu wachten twee thuiswedstrijden, maandag en woensdag. Welk team als eerste vier ontmoetingen wint, is NBA-kampioen.
Karl-Anthony Towns was met 21 punten de meest trefzekere speler aan de kant van de New York Knicks. Bij San Antonio Spurs kwam sterspeler Victor Wembanyama tot 29 punten.
Het is voor de New York Knicks de eerste NBA-finale sinds 1999, toen werd verloren van San Antonio Spurs. De Knicks wonnen de NBA-titel twee keer, in 1970 en 1973. De Spurs zijn vijfvoudig kampioen. De laatste titel behaalde de club in 2014.
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