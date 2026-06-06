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Media: staten VS willen overname Warner door Paramount blokkeren

Economie
door anp
zaterdag, 06 juni 2026 om 9:13
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LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Verschillende Amerikaanse staten bereiden een rechtszaak voor om de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance te blokkeren. Dat melden persbureaus Bloomberg en Reuters op basis van ingewijden. Californië, waar de entertainmentindustrie is gevestigd, neemt daarbij het voortouw.
De deal tussen de twee grote Amerikaanse entertainmentconcerns, die in februari werd aangekondigd, is goed voor 110 miljard dollar. Door de overname ontstaat een fusiebedrijf dat duizenden bekende films en series in huis heeft, naast veel Amerikaanse televisiezenders.
De staten hebben maandenlang onderzoek gedaan naar de vraag of de deal de concurrentie in de Amerikaanse entertainmentsector zou schaden. Hoge functionarissen in ongeveer tien staten zijn inmiddels begonnen met het opstellen van een aanklacht, die mogelijk in de komende weken zal worden ingediend, schrijven de persbureaus.
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