Basketballers onderuit in Oostenrijk in strijd om WK-kwalificatie

SCHWECHAT (ANP) - De Nederlandse basketballers hebben tegen Oostenrijk hun eerste nederlaag geïncasseerd in het derde duel in de strijd om een plaats op het WK-kwalificatietoernooi. Oranje verloor de uitwedstrijd in Schwechat met 83-70, waardoor een plek in de volgende ronde van de kwalificatie nog niet zeker is.

Nederland won anderhalve week geleden nipt het thuisduel met Oostenrijk in Den Haag (65-64), waarna Bulgarije werd verslagen in Sofia (70-81). Het team van de nieuwe bondscoach Johan Roijakkers speelt volgende week woensdag nog een thuiswedstrijd tegen Bulgarije.

Om de volgende ronde van het kwalificatietoernooi te bereiken moet Nederland Oostenrijk of Bulgarije achter zich laten. Het WK is over twee jaar in Qatar.