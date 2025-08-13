Bloomberg: Apple werkt aan AI-inhaalslag met robots

CUPERTINO (ANP) - Apple werkt aan een inhaalslag op het gebied van kunstmatige intelligentie, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het Amerikaanse concern achter de iPhone zou een ambitieus plan hebben voor nieuwe apparaten, waaronder robots, een nieuwe versie van spraakassistent Siri, een slimme speaker met scherm en beveiligingscamera's voor thuis.

Een zogenoemde 'tabletop robot' die kan dienen als metgezel voor gebruikers zou het middelpunt vormen van de AI-strategie. Deze zou gepland staan voor 2027. Bloomberg hoorde al eerder van dat project. Maar nu lijkt meer duidelijk.

De tafelrobot lijkt op een iPad gemonteerd op een beweegbare arm die zichzelf kan bewegen om gebruikers in een kamer te volgen. De robot kan zich dan ook naar een pratend persoon draaien en zelfs proberen de aandacht te trekken van iemand die niet kijkt. Daarbij zou het apparaat een volledig nieuwe versie van Siri bevatten. Die spraakhulp moet zich straks in gesprekken tussen meerdere mensen kunnen mengen.