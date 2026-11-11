Basketbalsters winnen in EK-kwalificatie van Slowakije

ALMERE (ANP) - De Nederlandse basketbalsters zijn de tweede ronde van de kwalificatie voor het EK van 2027 begonnen met een zege op Slowakije. In het Topsportcentrum in Almere won Oranje met 80-69. De ploeg van de nieuwe bondscoach Bart Sengers leidde bij rust al met 46-33.

Kourtney Treffers was met 21 punten topscorer bij Nederland. De basketbalster moest in de slotfase wel met een blessure van het veld. Sengers had in Almere de beschikking over basketbalsters Janis Boonstra, Noor Driessen en Lotte van Kruistum, die de afgelopen jaren vooral succes hebben gehad in het 3x3 basketbal.

De basketbalsters spelen zaterdag in Almere tegen Servië. Dinsdag is nog de uitwedstrijd tegen Griekenland. Het EK vindt in juni volgend jaar plaats in België, Finland, Zweden en Litouwen.