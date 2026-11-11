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Slimste Mens België start uitzending met disclaimer na aangiftes

Samenleving
door anp
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VILVOORDE (ANP) - De Vlaamse zender Play begon de uitzending van De Slimste Mens ter Wereld woensdag met een disclaimer, bevestigt de zender aan het ANP na berichtgeving van de VRT. Dat gebeurt vanwege de drie aangiftes die zijn gedaan tegen deelnemer Bruine Mehdi vanwege vermeende zedenfeiten.
Het parket Oost-Vlaanderen startte woensdag een opsporingsonderzoek naar de 32-jarige influencer, wiens echte naam Mehdi El Hadri is. Bruine Mehdi is kandidaat bij De Slimste Mens ter Wereld en zat in de uitzending van woensdag.
In de disclaimer staat dat de aflevering van De Slimste Mens ter Wereld niet live is en enkele weken eerder is opgenomen. "Play is een onafhankelijk extern onderzoek opgestart na berichten over grensoverschrijdend gedrag in de privésfeer van een van de deelnemers", schrijft de omroep verder in de disclaimer.
Advocaten van Bruine Mehdi lieten al weten dat de influencer de zedenfeiten formeel ontkent.
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