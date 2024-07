Beachvolleybalduo Van de Velde/Immers verliest eerste duel Spelen

PARIJS (ANP) - De Nederlandse beachvolleyballers Steven van de Velde en Matthew Immers zijn de Olympische Spelen begonnen met een nederlaag tegen het lager geklasseerde duo Adrian Carambula Raurich en Alex Ranghieri uit Italië. De veelbesproken Van de Velde (29) en Immers (23), debutanten op de Spelen, waren met name in de beslissende derde set het mindere koppel: 20-22 21-19 13-15.

Van de Velde en Immers zijn de nummer 10 van de wereldranglijst, Carambula Raurich en Ranghieri de nummer 25. Met ook nog het als tweede geklasseerde Noorse duo Anders Mol/Christian Sørum en de Chileense nummer 17 Marco Grimalt/Esteban Grimalt treffen de Nederlanders later in de poule nog sterkere tegenstanders. De beste twee teams gaan door en de nummer 3 mogelijk ook.

De pas sinds vorig jaar samenspelende Van de Velde en Immers plaatsten zich ten koste van onder anderen het ervaren duo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen voor de Spelen. Daarna ontstond ophef over de deelname van Van de Velde. Hij werd in 2016 door een Engelse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel voor seks met een 12-jarige. Door de leeftijd van het meisje gold het delict van Van de Velde in Groot-Brittannië als verkrachting, ongeacht of zij ermee had ingestemd of niet.

Boegeroep

NOC*NSF steunde de geboren Hagenaar, die na het uitzitten van zijn verkorte straf sinds 2017 weer meedoet aan internationale toernooien. Vanwege de ophef besloten de sportkoepel en Van de Velde wel dat hij buiten het olympisch dorp zou verblijven en niet met journalisten zou praten. De perstribune van het fraai gelegen stadion onder de Eiffeltoren zat zondagochtend goed gevuld voor het eerste optreden van het duo.

Bij de aankondiging van Van de Velde reageerde het publiek verdeeld. Een deel klapte, maar er was ook duidelijk boegeroep te horen. Bij de eerste services van de Nederlander uitte een enkeling zijn ongenoegen. Dat stopte al snel in de wedstrijd, al bleef het publiek meer op de hand van de Italianen.

Korte bal

Van de Velde/Immers namen in de eerste set een vroege voorsprong, maar lieten de Italianen terugkomen en op 12-11 voor het eerst de voorsprong pakken. De Nederlanders kregen wel nog twee setpunten, maar lieten de set door eigen fouten aan Italië. In de tweede set was het op het tweede setpunt wel raak.

In de beslissende set was het begin juist voor Carambula Raurich en Ranghieri. Ze pakten een voorsprong die ze niet meer weggaven. De eerste twee van drie wedstrijdpunten werkte Immers nog weg, daarna was een korte bal hem te machtig.