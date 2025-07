Belgische turnkampioene Derwael beëindigt carrière

GENT (ANP) - Voormalig olympisch kampioene Nina Derwael beëindigt haar turncarrière. De 25-jarige Belgische wil haar lichaam niet langer zwaar belasten.

Derwael veroverde naast haar gouden medaille op de brug met ongelijke leggers tijdens de Spelen van Tokio in 2021 onder meer twee wereldtitels in dezelfde discipline. Na een schouderoperatie kwam ze op de Spelen van Parijs niet verder dan de vierde plaats. Ze pakte in juni nog wel twee keer goud bij de EK turnen in Leipzig.

"Als ik ook op een WK of Olympische Spelen een rol van betekenis wil spelen, moet ik mijn lichaam nog zwaarder en langer belasten en dat risico wil ik niet langer nemen", zei Derwael via de Belgische turnbond. "In de voorbije weken zei het hoofd steeds vaker: 'Is het niet genoeg geweest? Is het het waard om mijn lichaam op het spel te zetten?' Waarop ik moet concluderen dat het mooi is geweest."