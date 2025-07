Meer partijen willen verkiezingsprogramma laten doorrekenen

DEN HAAG (ANP) - Vergeleken met de vorige Tweede Kamerverkiezingen zijn meer partijen van plan hun programma te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Zeker tien partijen zijn dit van plan. De vorige keer waren het er acht. Vooral kleinere oppositiepartijen doen niet mee, uit principiële redenen of omdat ze het te veel moeite vinden.

Coalitiepartijen NSC en BBB bedankten hier de vorige keer voor, maar laten het nu wel doen.

De PVV heeft haar programma de laatste jaren niet laten doorrekenen, maar beantwoordt onlangs herhaalde verzoeken geen vragen hierover. De SP heeft nog steeds kritiek op de "neoliberale rekenmodellen", maar is nog in gesprek met het CPB over eventuele deelname.

FVD en PvdD doen doorgaans niet mee om principiële bezwaren en ook deze keer niet. DENK vindt deelname aan de berekeningen te veel werk voor een kleine fractie. Andere kleine fracties als SGP, ChristenUnie, Volt en JA21 doen wel mee. GroenLinks-PvdA, VVD, D66, CDA werken ook deze keer mee.