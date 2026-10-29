Belgische wielrenner Teuns (34) beëindigt carrière

BONDUES (ANP) - Dylan Teuns beëindigt zijn wielercarrière. Dat maakte de 34-jarige Belg donderdag bekend via sociale media. Teuns beleefde in 2022 het hoogtepunt van zijn loopbaan door heuvelklassieker de Waalse Pijl te winnen. Ook won hij twee etappes in de Tour de France en het eindklassement in onder meer de Ronde van Polen.

"Wat een rit is dit geweest", schreef Teuns op sociale media. "Het is tijd om afscheid te nemen van het profpeloton." De Belg, die zijn grootste successen kende in dienst van BMC en Bahrain-Victorious, deelde in tekst en beeld een samenvatting van zijn carrière. Daarin omschreef hij het winnen van de Waalse Pijl als zijn jeugddroom en sprak hij vol trots over het verslaan van onder meer Tadej Pogačar in de etappe naar Le Grand-Bornand in de Tour van 2021.

Teuns reed de afgelopen twee seizoenen voor Cofidis, dat sinds dit jaar geen WorldTour-licentie meer heeft. "Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk, maar de liefde voor de fiets blijft voor altijd", aldus Teuns.