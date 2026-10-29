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Ameland blijft even bereikbaar als nu, belooft minister

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De bereikbaarheid van Ameland gaat niet achteruit, ook al heeft het kabinet een kwart miljard euro weggehaald uit een pot voor de vaarverbinding van en naar het eiland. Dat beloofde minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) in het debat over zijn begroting. "We blijven gewoon baggeren."
De vaargeul tussen het eiland en het vasteland wordt smaller en ondieper. Overheden zijn aan het onderzoeken hoe Ameland op de lange termijn bereikbaar kan blijven. Een van de opties is het verplaatsen van de veerhaven van Holwert naar Ferwert. Voor het project lag 251 miljoen euro klaar, maar dat heeft het kabinet onlangs naar andere projecten geschoven. Het onderzoek gaat wel door.
"Vanzelfsprekend is het zo dat we dat niet op een heel drastische manier gaan afwaarderen", zei Karremans over de bereikbaarheid. De kwart miljard euro was volgens hem "best een flink bedrag" dat voorlopig nog op de plank zou blijven liggen. "Het zou zomaar kunnen dat er veel minder nodig is." Als het onderzoek af is, komt er mogelijk weer nieuw budget, al is daar nu nog niets over vastgelegd.
Het college van Ameland reageerde eerder deze maand ontstemd op de keuze om het budget voorlopig te schrappen. Karremans richtte zich tot de eilandbewoners: "We zullen er natuurlijk altijd voor zorgen dat er een oplossing is voor het eiland waarbij je van en naar wal kan komen. Maar de middelen die we nu hebben gereserveerd voor de verkenning, zetten we nu even ergens anders in."
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