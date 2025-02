Bennett houdt Van den Berg van zege af in Ronde van de Provence

ARLES (ANP) - De Ierse wielrenner Sam Bennett (Decathlon-AG2R) heeft Marijn van den Berg van zijn tweede zege van het seizoen afgehouden. Bennett was in de derde en laatste etappe van de Ronde van de Provence in de sprint te snel voor de Nederlander van EF Education-EasyPost. Ook de derde plaats was voor een Nederlander: Alexander Konijn van de kleine ploeg Nice Métropole Côte d'Azur.

Van den Berg won eerder al de Trofeo Ses Salines, een wedstrijd op Mallorca. Het eindklassement was voor de Deen Mads Pedersen, die de tweede etappe had gewonnen. Bennett won eerder de openingsrit.