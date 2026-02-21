ECONOMIE
Bergsma plaatst zich op Spelen voor finale op de massastart

Sport
door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 15:26
anp210226089 1
MILAAN (ANP) - Jorrit Bergsma heeft zich op de Spelen in Milaan geplaatst voor de finale van de massastart. De 40-jarige schaatser eindigde als zevende in zijn halve finale, waar een plek bij de beste acht noodzakelijk was. De rit over zestien ronden werd gewonnen door Antoine Gélinas-Beaulieu uit Canada. Ook de Amerikaan Jordan Stolz haalde de finale.
In de tweede halve finale komt Stijn van de Bunt in actie. De 21-jarige schaatser maakte afgelopen januari in de wereldbeker zijn debuut op dit onderdeel bij de senioren.
De finale van de massastart in het Milano Speed Skating Stadium is zaterdag om 16.40 uur.
Loading