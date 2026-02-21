ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zo'n honderd mensen bij demonstratie in Den Haag tegen ICE

Samenleving
door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 16:26
anp210226095 1
DEN HAAG (ANP) - Zo'n honderd mensen hebben zaterdagmiddag actiegevoerd tegen de Amerikaanse immigratiedienst ICE op de Koekamp in Den Haag. Dat zegt een Dolle Mina ter plaatse. De actie werd door onder meer de Dolle Mina's Den Haag georganiseerd. In de aankondiging van de actie werden de door ICE doodgeschoten Amerikanen en gearresteerde kinderen aangehaald. "Ver-van-ons-bed-show? Nee!"
De actie was ook gericht tegen de EU-grensdienst Frontex. "Ook bij ons in Europa druist het rechtse beleid met betrekking tot vluchtelingen/migranten keihard in tegen het Internationaal Verdrag van de Rechten van de Mens." Een van de demonstranten droeg een bord mee met de tekst 'Niemand is vrij zolang anderen ondermijnd worden'.
Na het programma op de Koekamp, dat rond 14.00 uur begon, liepen de demonstranten een mars door de hofstad. Iets voor 16.00 uur waren zij weer terug en daarmee was de actie ten einde.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429334819

Zoveel heeft Caroline van der Plas Nederland gekost

anp200226219 1

Melle van 't Wout vervangt De Laat in finale olympische aflossing

39eae713be3a730bfab319ce5c115c40,fed4b38d

Hoe ALS Eric Dane sloopte

149578434_m

5 tekenen dat je emotioneel beschadigd bent

ANP-319777996

Stier doorboort hart van Spanjaard (71) op Valentijnsdag

255766130_m

Wat gebeurt er met je lichaam als je pittig eten eet

Loading