Beune krijgt geen aanwijsplek voor 1500 meter op Spelen Milaan

HEERENVEEN (ANP) - Schaatsster Joy Beune heeft van de selectiecommissie geen aanwijsplek gekregen voor de 1500 meter op de Olympische Spelen. De regerend wereldkampioene werd op het olympisch kwalificatietoernooi vierde en greep zo naast een ticket voor de Spelen. Beune won dit seizoen de drie wereldbekerwedstrijden op de 1500 meter waarop ze startte.

"Er is een aanvraag voor een aanwijsplek voor Beune voor de 1500 meter vanuit Team IKO-X2O gekomen", maakte technisch directeur Remy de Wit van de schaatsbond bekend. "Deze hebben we niet gehonoreerd. Joy was weliswaar de afgelopen twee seizoenen dominant op deze afstand, maar de prestatiedichtheid is zo hoog dat de drie rijders die bij het OKT op 1, 2 en 3 eindigden alle drie eveneens medaillekandidaten zijn op de Olympische Spelen."

De schaatsbond meldde dat het kwalificatie- en selectiesysteem door alle betrokken sporters en coaches bij de start van het proces op weg naar Milaan is onderschreven en tussentijds ook meerdere keren is besproken.