Dierenbescherming: 300 meldingen, ambulances reden 150 keer uit

DEN HAAG (ANP) - De Dierenbescherming heeft rond oud en nieuw ruim 300 meldingen ontvangen van vermiste huisdieren, gewonde dieren en andere incidenten. 34 meldingen werden gedaan tijdens nieuwjaarsnacht. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. In totaal rukte de Dierenambulance meer dan 150 keer uit, meldt de organisatie.

"De Dierenbescherming kijkt met een gemengd gevoel terug op de afgelopen jaarwisseling", stelt de organisatie. "Hoewel het hoogstwaarschijnlijk de laatste keer was dat consumenten vuurwerk mochten afsteken, heeft dit wederom geleid tot veel meldingen van dierenleed."

De Dierenbescherming heeft jarenlang voor een vuurwerkverbod gepleit, "juist vanwege de enorme impact op dierenwelzijn". Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de katten en tweederde van de honden bang is voor vuurwerk. "Ook wilde dieren, zoals vogels en egels, ondervinden ernstige stress door de knallen, wat zelfs fataal kan zijn."