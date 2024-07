Jamaicaanse kanshebster Jackson neemt niet deel aan 100 meter

PARIJS (ANP/AFP) - Atlete Shericka Jackson heeft besloten om niet mee te doen aan de 100 meter op de Olympische Spelen van Parijs. De 30-jarige Jamaicaanse geeft de voorkeur aan de 200 meter. Op dat looponderdeel is Jackson regerend wereldkampioene.

Jackson is dit seizoen de op vier na snelste vrouw ter wereld op de 100 meter en was op de Spelen een kanshebster voor de gouden medaille. Op haar erelijst staan al vijf olympische plakken, waaronder brons op de 100 meter en goud op de 4x100 meter in 2021 in Tokio.

Begin juli raakte Jackson tijdens een wedstrijd in het Hongaarse Székesfehérvár geblesseerd aan een kuit, waarna het lang stil bleef rondom haar persoon. "Ik ben nu beter, maar ik heb besloten om mijn lichaam te beschermen", legde ze uit tijdens een persconferentie.

"Ik denk dat het een goede beslissing is, genomen met mijn coach in ons belang. Ik had mezelf geblesseerd in Hongarije, dus slechts in één wedstrijd meedoen is de juiste keuze." Deelname van Jackson aan de 4x100 meter estafette behoort ook nog tot de mogelijkheden.