ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bezzecchi wint in Indonesië, Martín neemt leiding in MotoGP

Sport
door anp
anp111026047 1
Volg ons op Google Nieuws
MANDALIKA (ANP) - Marco Bezzecchi heeft de Grote Prijs van Indonesië gewonnen. De 27-jarige Italiaan kwam als eerste over de finish op het stratencircuit van Mandalika op Lombok.
De Spanjaard Jorge Martín eindigde als derde en nam de leiding in de MotoGP over van zijn landgenoot Marc Márquez, de zevenvoudig wereldkampioen die zaterdag de sprintrace won.
Bezzecchi nam in de slotfase van een spannende race afstand van Raúl Fernández. De Spanjaard was vanaf pole gestart. De MotoGP telt nog vijf races dit seizoen.
loading

POPULAIR NIEUWS

radiatorventilator_header_AI

Spaargeld bij deze vijf banken? Je loopt mogelijk honderden euro’s rente mis

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

Yeşilgöz beloofde VVD-kiezers: niet met Pro. Nu wil ze het wél, op één voorwaarde (en bij stikstof zelfs zonder)

nederlands meisje verongelukt in spanje1439243769

Overwinteren of verhuren in Spanje? Door de verkiezingen van 29 november kunnen je huurregels midden in de winter veranderen

prins-harry-en-diana

Prins Harry kon na twintig jaar pas rouwen om zijn moeder toen hij haar parfum rook.

energieverbruik per persoon gedaald tot laagste niveau sinds 19701696890030

Wordt de ene kamer bloedheet en blijft de andere koud? Dan stook je mogelijk tot 15 procent te veel

shutterstock_2748634255

Je betaalt voor ‘extra vierge’ olijfolie, maar 15 van de 27 geteste flessen maken die belofte niet waar

Loading