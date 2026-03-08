ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bijrol Nederlanders op 1500 meter, Stolz wint voor Eitrem

Sport
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 15:16
anp080326109 1
HEERENVEEN (ANP) - De Nederlandse schaatsers hebben bij de WK allround in Heerenveen een bijrol vervuld op de 1500 meter. Chris Huizinga staat na drie afstanden op de zevende plaats en Stijn van de Bunt zakte van de zesde naar de achtste plaats.
Jordan Stolz staat na de 1500 meter aan de leiding. De Amerikaan won de derde afstand in 1.43,11 en begint aan de 10 kilometer met 23,70 seconden voorsprong op Sander Eitrem uit Noorwegen. Eitrem werd met 1.43,92 tweede. Peder Kongshaug uit Noorwegen werd met 1.44,20 derde.
Van de Bunt werd met 1.47,14 twaalfde op de 1500 meter. Hij staat in het klassement achtste. Net voor hem staat Huizinga. Die kwam tot 1.46,38 en werd daarmee negende.
10 Kilometer
Marcel Bosker kwam tot de elfde tijd van 1.47,05 en sloot daarmee zijn allroundtoernooi af als tiende.
De beste acht schaatsers in het klassement rijden later zondag de 10 kilometer.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2017 09 17 om 075108

Aan je poep valt te zien of je gaat afvallen

tdp-z-opletters-01_8309ff

Donald Trump lijdt aan ongeneeslijke hoogmoed. En hij vindt dat geweldig.

Generated_chart__beleggen_vs_cash_dikker

Wat je als belegger nú moet doen

bafkreifdmh3lq55wzgbgcfg7ma3sk5uhnk4gfcouyrrur5loag6if65fju

Deze 70 kinderen zijn allemaal dood. Vermoord

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

188731303_m

Wat is de nieuwe norm van 'darmgezondheid'? En wat heb jij daar aan?

Loading