Bijrol Nederlanders op 1500 meter, Stolz wint voor Eitrem

HEERENVEEN (ANP) - De Nederlandse schaatsers hebben bij de WK allround in Heerenveen een bijrol vervuld op de 1500 meter. Chris Huizinga staat na drie afstanden op de zevende plaats en Stijn van de Bunt zakte van de zesde naar de achtste plaats.

Jordan Stolz staat na de 1500 meter aan de leiding. De Amerikaan won de derde afstand in 1.43,11 en begint aan de 10 kilometer met 23,70 seconden voorsprong op Sander Eitrem uit Noorwegen. Eitrem werd met 1.43,92 tweede. Peder Kongshaug uit Noorwegen werd met 1.44,20 derde.

Van de Bunt werd met 1.47,14 twaalfde op de 1500 meter. Hij staat in het klassement achtste. Net voor hem staat Huizinga. Die kwam tot 1.46,38 en werd daarmee negende.

10 Kilometer

Marcel Bosker kwam tot de elfde tijd van 1.47,05 en sloot daarmee zijn allroundtoernooi af als tiende.

De beste acht schaatsers in het klassement rijden later zondag de 10 kilometer.