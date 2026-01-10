Bobsleeër Wesselink kwalificeert zich voor Spelen van Milaan

ST. MORITZ (ANP) - Bobsleeër Dave Wesselink heeft bij de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse St. Moritz voldaan aan de kwalificatie-eis voor de Olympische Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo en zich geplaatst voor de Spelen. Wesselink eindigde met remmer Jelen Franjic als achtste op de Zwitserse natuurijsbaan, het beste resultaat voor de Nederlandse tweemansbob. De wedstrijd gold ook meteen als EK. Daarin is Wesselink als zesde geëindigd.

Wesselink moest van sportkoepel NOC*NSF een keer in de top 8 van de wereldbeker eindigen om in aanmerking te komen voor olympische kwalificatie. Na de eerste run stond het duo op de negende plaats. Met een sterke start en een goede run steeg het duo een plaats.

Met de derde starttijd van 5,10 en de achtste tijd van 1.06,87 in de tweede run passeerden ze de Franse slee. De zege ging naar de Duitse bobsleeër Johannes Lochner, die zijn landgenoot Francesco Friedrich voorbleef.

Wesselink heeft zich door de kwalificatie van de tweemansbob ook voor de Spelen geplaatst met de viermansbob, meldt de Nederlandse bobsleebond BSBN.

"Dit is echt niet normaal", reageerde Wesselink kort na de race vanuit St. Moritz. "We hebben het de laatste weken heel lastig gehad in de tweemans en haalden niet eens de tweede run door twee keer als 21e te eindigen in de eerste run. Dat we dat dan nu op de mooiste baan ter wereld wel doen en als achtste eindigen in een gehuurde slee. Ik ben echt ontzettend blij. En bovendien ook nog zesde op de Europese kampioenschappen."

Wesselink ging in St. Moritz van start in de slee van het Australische team. Daar was voor gekozen omdat de eigen slee niet goed werkte, zo liet bondscoach en voormalig olympiër Ivo de Bruin via de bond weten. "Met de start en het sturen ging het al goed, met de slee van het Australische team van Sarah Blizzard is het laatste stukje van de puzzel op zijn plek gevallen", meldde Wesselink.