ProRail: datum terugkeer naar normale dienstregeling nog onzeker

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 16:17
anp100126130 1
UTRECHT (ANP) - ProRail bereidt zich voor op herstelwerkzaamheden aan het spoor na een week vol problemen door het winterse weer. Een terugkeer naar de standaard dienstregeling is volgens de spoorbeheerder "complex" en een datum voor een volledige terugkeer naar normaal is "onzeker".
Door sneeuw en vorst is er volgens ProRail veel schade aan infrastructuur en materieel. Tijdens de winterdienstregeling werd slechts de helft van de wissels gebruikt; alle overige wissels moeten eerst worden gecontroleerd voordat de normale dienstregeling weer van start kan. Daarnaast moeten ongebruikte sporen en wissels roestvrij worden gereden en emplacementen sneeuwvrij en veilig worden gemaakt. De dooi brengt daarbij ook nieuwe risico's met zich mee, zoals wateroverlast, condens op elektrische onderdelen en storingen door strooizout bij overwegen.
Ook regionale vervoerders en het goederenvervoer moeten hun materieel en logistiek opnieuw op orde brengen, al wordt verwacht dat regionale diensten sneller herstellen.
