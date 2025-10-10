ECONOMIE
Bol bij laatste drie voor verkiezing Europese atlete van het jaar

Sport
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 11:38
anp101025130 1
LAUSANNE (ANP) - Atlete Femke Bol is een van de drie finalisten voor de titel Europese atlete van het jaar. Dat maakte de Europese atletiekbond vrijdag via sociale media bekend. De twee andere kanshebsters zijn de Zwitserse hordeloopster Ditaji Kambundji en de Spaanse snelwandelaarster María Pérez.
Er waren tien atleten genomineerd, onder wie de Nederlandse Jorinde van Klinken en Jessica Schilder.
Bol wist vorige maand in Tokio voor de tweede keer op rij de wereldtitel op de 400 meter horden te bemachtigen. Schilder pakte als eerste Nederlandse de wereldtitel bij het kogelstoten. Van Klinken greep verrassend het zilver bij het discuswerpen.
Gala
De overgebleven concurrenten van de Amersfoortse veroverden in de Japanse hoofdstad ook wereldtitels in hun disciplines. De 23-jarige Kambundji won de 100 meter horden. Pérez (29) was de sterkste op de 35 kilometer snelwandelen.
De winnaar wordt op 25 oktober bekendgemaakt tijdens een gala in het Georgische Batoemi.
