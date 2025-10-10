ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Rinderknech dringt door tot halve finales Shanghai

Sport
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 11:45
anp101025132 1
SHANGHAI (ANP) - De Franse tennisser Arthur Rinderknech heeft zijn succesvolle week in China een vervolg gegeven in de kwartfinales van het masterstoernooi in Shanghai. De Franse nummer 54 van de wereld won met 6-3 6-4 van de als twaalfde geplaatste Canadees Felix Auger-Aliassime.
De 30-jarige Rinderknech was eerder in het toernooi al te sterk voor de Duitser Alexander Zverev, de mondiale nummer 3. Auger-Aliassime versloeg in de derde ronde Jesper de Jong.
Rinderknech speelt in de halve finales tegen de winnaar van de partij tussen de Rus Daniil Medvedev en Alex de Minaur uit Australië. Het is voor de Fransman, die nog nooit een ATP-titel won, de eerste keer dat hij in de halve finale van een masterstoernooi staat.
De andere halve finale gaat tussen de Serviër Novak Djokovic en Valentin Vacherot uit Monaco. Vacherot, de nummer 204 van de wereld, is een neef van Rinderknech.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

234367143_m

Deze natuurlijke zoetstof zou een onverwachte bondgenoot kunnen zijn tegen haaruitval

shutterstock_1473911453

Waarschuwingssignalen: Wanneer je volwassen kind afstandelijk wordt

Loading