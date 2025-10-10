Tennisser Rinderknech dringt door tot halve finales Shanghai

SHANGHAI (ANP) - De Franse tennisser Arthur Rinderknech heeft zijn succesvolle week in China een vervolg gegeven in de kwartfinales van het masterstoernooi in Shanghai. De Franse nummer 54 van de wereld won met 6-3 6-4 van de als twaalfde geplaatste Canadees Felix Auger-Aliassime.

De 30-jarige Rinderknech was eerder in het toernooi al te sterk voor de Duitser Alexander Zverev, de mondiale nummer 3. Auger-Aliassime versloeg in de derde ronde Jesper de Jong.

Rinderknech speelt in de halve finales tegen de winnaar van de partij tussen de Rus Daniil Medvedev en Alex de Minaur uit Australië. Het is voor de Fransman, die nog nooit een ATP-titel won, de eerste keer dat hij in de halve finale van een masterstoernooi staat.

De andere halve finale gaat tussen de Serviër Novak Djokovic en Valentin Vacherot uit Monaco. Vacherot, de nummer 204 van de wereld, is een neef van Rinderknech.