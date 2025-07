Bol boekt 28e zege op rij op 400 meter horden in Diamond League

LONDEN (ANP) - Femke Bol heeft haar 28e zege op rij op de 400 meter horden in de Diamond League geboekt. Ze was ook in Londen ongenaakbaar en finishte na 52,10.

De grootste concurrenten van Bol ontbraken in Londen. De Amerikaanse Jasmine Jones werd tweede in 53,18. Andrenette Knight uit Jamaica werd derde in 53,79. Bol liep eerder dit seizoen al de beste wereldjaartijd (51,95) bij de Diamond League in Monaco.

Bol was een beetje teleurgesteld over haar tijd, gaf ze toe in het flashinterview. "Ik wilde sneller lopen dan in Monaco. Mijn tweede deel was niet zo goed daar, dus ik had echt gehoopt om het hier beter te doen. Ik voerde mijn tweede deel van de race ook beter uit, maar andere delen van de race waren minder, dus dat valt een beetje tegen. Ik houd van deze baan en dit publiek, dus ik wilde iets speciaals doen."

Tokio

De regerend wereldkampioene op dit nummer wilde echter ook de positieve dingen uit haar race halen "Het is een overwinning, dus ik ben blij. Het weer was niet het probleem, het lag aan mezelf. Nu ga ik weer trainen, want dit is het einde van het eerste wedstrijdblok. Dus we kunnen nu terugkijken hoe het is gegaan en zorgen dat we klaar zijn voor het tweede blok dat ons naar Tokio leidt."

De piek van Bol moet komen op de WK in Tokio in september. Tegen die tijd zal ze haar Nederlands record van 50,95 willen aanvallen.