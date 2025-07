Brandweer Los Angeles: gewonden nadat voertuig inrijdt op mensen

LOS ANGELES (ANP) - Zeker dertig mensen zijn in Los Angeles gewond geraakt doordat een voertuig inreed op een groep mensen, meldt de brandweer in de stad. Zeven mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, zes mensen raakten ernstig gewond. Nog eens zeventien anderen liepen lichtere verwondingen op, van wie er tien naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

De brandweer maakte even voor 02.00 uur (lokale tijd) melding van het voorval. Het gebeurde op de Santa Monica Boulevard, een belangrijke verkeersader in de miljoenenstad.

Op videobeelden in Amerikaanse media is een beschadigde grijze personenauto te zien, al is niet bevestigd dat dit het voertuig is dat de slachtoffers heeft aangereden.

Brandweerwoordvoerder Adam VanGerpen zegt tegen NBC News dat het erop lijkt dat de bestuurder buiten bewustzijn was geraakt. Mogelijk was hij neergeschoten. Getuigen hebben een knal gehoord en volgens de brandweer leek een van de gewonden een schotwond te hebben. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt.

De brandweer heeft de slachtofferaantallen in de loop van de nacht een aantal keer bijgewerkt. In eerste instantie werd melding gemaakt van ruim twintig gewonden, van wie vier of vijf in kritieke toestand en acht tot tien ernstig gewonden.